الشرطة تُغلق صالات أفراح ومحلات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة بضواحي القدس

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن شرطة ضواحي القدس وبالتعاون مع محافظة القدس، والمؤسسة الأمنية ومديرية الصحة والقوى الوطنية، نفذت جولات تفقدية في بلدات ضواحي القدس لحث المواطنين على الالتزام بوسائل الوقاية خاصة لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأخذ كافة وسائل الوقاية، وإجراءات السلامة العامة، وإغلاق صالات الأفراح والمحلات التجارية، وفقاً لبرتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.



وأضافت، أن الشرطة والأمن الوقائي والهلال الأحمر وبلدية "بدو" قاموا بجولة تفقدية في بلدات بدو وبير نبالا والجيب شمال غرب القدس، وضبطوا خلالها 11 محلاً تجارياً ومنشأة صناعية مفتوحة، وغير مسموح لها، وعليه تم إغلاقها وتوقيع أصحابها على تعهدات لعدم تكرار المخالفة، تحت طائلة المسؤولية، كما وحررت الشرطة عشر مخالفات لسائقي المركبات العمومية والخاصة بسبب مخالفة إجراءات السلامة، وشاركت الشرطة بتعقيم منزل مواطن مصاب بالفيروس في بلدة "بدو".





ونفذت الشرطة ودوريات مشتركة من الأجهزة الأمنية، جولة تفقدية للمحلات التجارية، وسلمت إخطارات لأصحاب 15 قاعة وصالة أفراح في المدينة، صادرة باسم لجنة طوارئ القدس وفقاً لوثيقة الشرف التي أقرتها مؤسسات المدينة، كما وتم إغلاق خمس قاعات وصالات أفراح بسبب عدم التزامها ومخالفتها لإجراءات السلامة.





وشاركت الشرطة في جنوب شرق القدس محافظة القدس ورؤساء البلديات وأمناء السر في بلدات المنطقة وممثلون عن الأجهزة الأمنية بجولة شملت كافة القاعات وصالات الأفراح للتأكيد على إغلاقها وفقاً لحالة الطوارئ، وقرار الحكومة، وتحذير المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية، اليوم، قاعات وصالات أفراح ومحلات تجارية، وحررت مخالفات تنفيذاً لقرارات الحكومة ومحافظة القدس، وتعليمات قيادة الشرطة، الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في ضواحي القدس المحتلة.