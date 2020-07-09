حماس: جهود اللجنة العليا لجرحى المسيرات بالتواصل مع الجرحى يبرهن على حالة التكافل الاجتماعي

جانب من زيارات جرحى مسيرات العودة

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، إطلاق اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة، حملة واسعة لزيارات جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، بمشاركة العشرات من القيادات الوطنية، والحركية في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار الوفاء لتضحياتهم، وتقديراً لهم ولجهودهم العظيمة.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن جهود اللجنة العليا لجرحى المسيرات في التواصل مع الجرحى وزيارتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتفقد أحوالهم يبرهن على حالة التكافل الاجتماعي والتكامل الوطني بين مكونات شعبنا وتعزيزاً لمسيرة النضال المستمر.



وشددت الحركة على أن الجرحى الأبطال، سيظلون أيقونة للصمود والتحدي في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني، وإن دماءهم الزكية التي سالت، وخضبت تراب فلسطين، ستبقى نبراساً ينير لشعبنا طريق العودة والتحرير.