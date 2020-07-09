شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزي نظيره السنغالي بوفاة العالم والمفكر الإسلامي أحمد بامبا انجاي

الرئيس عباس يُعزي نظيره السنغالي بوفاة العالم والمفكر الإسلامي أحمد بامبا انجاي
أحمد بامبا انجاي
رام الله - دنيا الوطن
عزا الرئيس محمود عباس، نظيره رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بوفاة العالم والمفكر الإسلامي أحمد بامبا انجاي، وزير الشؤون الدينية السابق، وأحد كبار المثقفين والمختصين في العلوم الإسلامية والثقافة العربية.

وقال الرئيس عباس في برقية التعزية "نسأل الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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