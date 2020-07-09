أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالولايات المتحدة

بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين و47671 شخصاً.





كما سجلت الولايات المتحدة، 991 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 132056، وفق ما نقلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.



ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض (كوفيد-19) حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من تموز/يوليو مقارنة بالتقرير السابق.





رام الله - دنيا الوطن