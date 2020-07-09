دولي

بحجم 50 مليار شيكل.. الحكومة الإسرائيلية تعرض تفاصيل خطة لدعم متضرري (كورونا)

بحجم 50 مليار شيكل.. الحكومة الإسرائيلية تعرض تفاصيل خطة لدعم متضرري (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يسرائيل كاتس، تفاصيل الخطة الاقتصادية الجديدة بحجم 50 مليار شيكل تقريباً، لدعم المواطنين وأصحاب المصالح التجارية الذين تضرروا مادياً في أعقاب أزمة (كورونا).

وتشمل الخطة، دفع مخصصات بطالة لمدة سنة للأجيرين الذين أقيلوا، أو أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويقضي بند آخر بمنح هبات مالية فورية بمبلغ 7500 شيكل للمستقلين، ثم مخصصات شهرية، ولكن ذلك سيكون متعلقاً بمدى الضرر الذي لحق بهم.

وأكد نتنياهو، أن اقتصاد الدولة متين، وبإمكانها أن تقترض بفائدة منخفضة جداً.

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