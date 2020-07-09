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السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الخميس، 3183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 223327، من بينها 60131 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة،

ووفق بيان لوزارة الصحة في البلاد، فإنه تم تسجيل 41 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة.

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