التحالف ضد السعودية يدمر "زورقين مفخخين" في البحر الأحمر

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رام الله - دنيا الوطن

دمر التحالف الذي تقوده السعودية "زورقين مفخخين" في البحر الأحمر، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.



وأضاف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن "الزورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد" وأنهما "يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران... وشكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأوضح المتحدث أنه جرى تدميرهما على بعد ستة كيلومترات جنوبي ميناء (الصليف) اليمني في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر إن الزورقين مدنيين ووصف ما قام به التحالف بأنه ”عدوان كبير وخرق فاضح لاتفاق السويد“ وهو اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2018.



واتهم التحالف قبل ذلك حركة الحوثي بمحاولة شن هجمات على السفن قبالة الساحل اليمني بزوارق غير مأهولة محملة بمواد متفجرة.