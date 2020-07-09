شؤون فلسطينية

تسجيل 173 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل 173 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بتسجيل 173 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك 3438 إصابة في صفوف الجاليات، بالإضافة إلى 1462 حالة تعافي.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1898، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، تسجيل أول إصابة في صفوف الجالية لأحد الطلبة بفيروس (كورونا)، وتتابع السفارة حالة المصاب للاطمئنان على صحته وتقديم كل مساعدة ممكنة له.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، تسجيل خمس حالات تعافي جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 25، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا، أنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقدم النصح والإرشادات الضرورية لهم خلال فترة الطوارئ المعلنة، كما وتطمئن بأن أبناء الجالية بخير وصحة ولم تسجل أية إصابات، كما لا يوجد طلبة وعالقين.

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