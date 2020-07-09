شؤون فلسطينية

السفير الديك يودع الدفعة الخامسة من العالقين في الوطن

السفير الديك يودع الدفعة الخامسة من العالقين في الوطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس إنه استمراراً لجهود دولة فلسطين في حل مشكلة العالقين في الوطن منذ ما قبل بداية الجائحة، الذين انقطعوا عن أسرهم وأعمالهم ودراستهم في عديد الدول، قام السفير د. احمد الديك هذا اليوم بوداع الدفعة الخامسة من العالقين في الوطن.

وتوجهت الدفعة إلى الجمهورية التركية وعددهم 39 مواطناً، حيث وفرت طواقم دولة فلسطين على المعابر جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين لتأمين مغادرة آمنة وصحية ومريحة لهم.

كما استقبل الديك هذا اليوم الـحباب العائدين من دبي والرياض في معسكر النويعمة وعددهم 257، وكان في استقبالهم أيضا قوات الأمن الوطني، والشرطة وطاقم عمل جهاز الأمن الوقائي وطواقم وزارة الصحة التي شرعت فوراً بأخذ عينات الفحص للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وقامت الطواقم الطبية بأخذ عينات الفحص من ثلاق نساء كبار في السن في الحافلة التي أقلتهن.

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