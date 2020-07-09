صور: اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة تُطلق حملة زيارات واسعة لجرحى البتر

وأوضح أن الزيارات تستهدف جميع جرحى البتر الذين بُترت أطرافهم خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لعشرات المشاريع التي نفذتها اللجنة خلال المرحلة الماضية ولقيت تجاوباً مجتمعياً كبيرا وواسعاً، على غرار مشاريع إجراء العمليات الجراحية المعقدة داخلياً وخارجياً وتغطيتها بالكامل، وكذلك مشاريع ترميم المنازل وموائمتها، وكفالات الجرحى وتوفير مخصصاتهم ومساعداتهم شهرياً وغيرها من المشاريع.



وشدد أبو الكاس على أن اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة مستمرة في دعم صمود الجرحى والمصابين وأنها سوف تبقى الوفية دائما لدمائهم الطاهرة التي نزفت من أجل فلسطين.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة وكسر الحصار عن إطلاق حملة زيارات واسعة لجرحى البتر وذلك اليوم الخميس 9 تموز/يوليو في محافظات قطاع غزة كافة.وقال مدير اللجنة أ. محمد أبو الكاس في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس: "إن اللجنة أطلقت حملة الزيارات اليوم الخميس 9 يوليو 2020م في جميع محافظات وأحياء قطاع غزة بمشاركة أكثر من 100 شخصية اعتبارية قيادية"، مؤكدا على أنها حملةً تعكس الجهود العظيمة والمتواصلة التي تبذلها على مدار الساعة في إطار خدمة الجرحى والمصابين وتعزيز صمودهم وتجديد الوفاء لهم.