الكويت: تسجيل 833 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس (كورونا)

سجلت الكويت اليوم الخميس، 833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم.



وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة.



كما لفتت وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه تم تسجيل 578 حالة تعافي، وليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 42686.



رام الله - دنيا الوطن