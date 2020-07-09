روسيا: محاولة إسرائيلية لضم أراضٍ ستثير على الأرجح جولة جديدة من العنف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

جددت روسيا، اليوم الخميس، رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الإيجاز الصحفي الأسبوعي: إن "فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية تنفيذ أحادي الجانب لما ورد في الخطة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة بـ (صفقة القرن)، مؤكدة وجود إجماع دولي قوي رافض لنوايا إسرائيل في هذا الشأن.



وأضافت: "لقد تم التعبير عن موقف روسيا المبدئي من هذه القضية أكثر من مرة بصورة واضحة، وعلى أعلى المستويات، وتماثل القرارات والمواقف الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابعت زاخاروفا: "إن أي محاولة إسرائيلية لبسط السيادة على الأراضي الفلسطينية لن تبطل فقط إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولكنها ستثير على الأرجح جولة جديدة من العنف الخطير في المنطقة".



وأكدت أن الموقف الروسي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ثابت ولم يتغير، وأن روسيا تدعم حل الدولتين، مشيرةً إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة وبمساعدة اللجنة الرباعية للوصول إلى حل لجميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.



ورحبت زاخاروفا بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، لافتةً إلى أنها خطوة في الوقت المناسب لتحقيق هدف استعادة الوحدة الفلسطينية.