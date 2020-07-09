شؤون فلسطينية

الفتياني: الرئيس عباس يلقي كلمة بالمهرجان الرابع ضد الضم الثلاثاء المقبل

الفتياني: الرئيس عباس يلقي كلمة بالمهرجان الرابع ضد الضم الثلاثاء المقبل
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة خلال المهرجان الرابع ضد خطة الضم في البيرة الثلاثاء المقبل.

وأشار الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس،  إلى أن المهرجان سيشهد حضوراً عربياً ودولياً مميز.

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن هذا المهرجان سيتزامن مع عدد من المهرجانات التي ستنظم في عدد من دول العالم التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.

وقررت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار "الضم"، إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/7/2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على دوار الشهيد أحمد الشقيري، شمال مدينة البيرة.

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