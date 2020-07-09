إغلاق 35 محلاً تجارياً والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين





وتخلل ذلك إغلاق 35 محلاً تجارياً وألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 35 محلاً تجارياً وألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.