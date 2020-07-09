شؤون فلسطينية

إغلاق 35 محلاً تجارياً والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين

إغلاق 35 محلاً تجارياً والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة 35 محلاً تجارياً وألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وتخلل ذلك إغلاق 35 محلاً تجارياً وألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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