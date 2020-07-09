شاهر سعد: يندد بالحملة المشبوهة التي تستهدف نقيب الصحفيين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ندد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بحملة

الاستهداف المشبوهة، التي تقف خلفها دولة الاحتلال الإسرائيلي، للنيل من شخص رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين "ناصر أبو بكر" بسبب دفاعه العنيد عن قضايا شعبه وأمته في المحافل الدولية، وتمثيله المهني للصحفيين الفلسطينيين والصحفيات في المحافل العربية والدولية، بما فيها الاتحاد العام للصحفيين العرب واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.



وأكد "سعد" على أن رسائل التحريض التي يرسلها ما يسمى باتحاد الصحفيين الإسرائيليين إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، هي رسائل عنصرية مسمومة تستهدف الموقف النقابي المهني والوطني لفلسطين وموقعها ومكانتها المرموقة عالميا كما تستهدف الدور المهني والوطني للنقابة على المستوى المحلي والدولي.



وتطلع لتكميم أفواه الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، والتحريض على نقيب الصحفيين الفلسطينيين شخصياً لفصله من عمله وتشكل سابقة خطيرة وتحريض فاضح من دولة الاحتلال للتأثير على السياسات التحريرية للمؤسسات الإعلامية الدولية وتغييب الصوت الفلسطيني لصالح الرواية الإسرائيلية.