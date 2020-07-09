شؤون فلسطينية

"العمل" و(ADI) للاستشارات القانونية تتفقان على متابعة الحقوق القانونية لعمال أراضي 48

"العمل" و(ADI) للاستشارات القانونية تتفقان على متابعة الحقوق القانونية لعمال أراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
وقع الدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة (ADI) للاستشارات القانونية والعاملة داخل مناطق الـ 48، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين داخل مناطق الـ 48 والمتضررين من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة خلال جائحة (كورونا) ضدهم.

وأدت الإجراءات إلى حرمان الآلاف من العمال من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريح عملهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

جاء ذلك بحضور، مدير عام التشغيل الخارجي في وزارة العمل أسماء حنون، والمستشار القانوني للوزير كمال الشافعي، وممثل شركة ( ADI) للاستشارات القانونية والعاملة داخل مناطق الـ 48 وائل كريّم.

من الجدير بالذكر، أنه ستتم المباشرة برفع الدعاوي القضائية الفردية والجماعية للحقوق العمالية لعمالنا، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال جائحة (كورونا).

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&#34;العمل&#34; و(ADI) للاستشارات القانونية تتفقان على متابعة الحقوق القانونية لعمال أراضي 48

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