"الصحة العالمية" توضح كيفية انتقال فيروس (كورونا) عبر الهواء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الخميس، كيفية انتقال عدوى فيروس (كورونا) عبر الهواء.



وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكانت المنظمة قالت أول أمس الثلاثاء: إن دليلاً ظهر باحتمالية انتشار فيروس (كورونا) عبر جسيمات صغيرة جداً في الهواء.



يأتى ذلك بعد يومين من حث علماء لها، على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار (كوفيد-19).