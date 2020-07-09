لجان السلامة العامة بالخليل تغلق 12 منشأة غير ملتزمة وتنبه ثمانية أخرى





جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،



وأشار جرادات، إلى أنه تم اغلاق 12 منشأة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما تم توجيه التنبيه الشديد لثماني منشآت أخرى لعدم التزامها بالإجراءات.



رام الله - دنيا الوطنأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة خلال جولاتها الميدانية أمس الأربعاء، في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، والسموع، قامت بتفتيش ومتابعة 111 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، منها 91 منشأة مُلتزمة بشروط السلامة العامة.