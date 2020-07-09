إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات (كورونا) ومناقشات لفرض إغلاق على عدة أحياء

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.650 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 34.825 مصابا، بينهم 122 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 348.

سجلت إسرائيل اليوم الخميس ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

سجلت إسرائيل اليوم الخميس ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وتقع هذه الأحياء في القدس و"بيت شيمش" واللد والرملة وكريات ملاخي ويقطن في معظمها يهود من التيار المتشدد دينياً.



ومن جهته حمل رئيس بلدية اللد يائير رفيفو على الحكومة مدعيا بأنها تفرض إغلاقا على بلدات ضعيفة اقتصادية فقط.





وتساءل لماذا لا يتم اغلاق رعنانا التي فيها 311 مريضاً؟، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا وتلتئم اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس (كورونا) مساء اليوم الخميس، لمناقشة فرض إغلاق على أحياء أخرى في أنحاء إسرائيل بسبب اكتشاف حالات إصابة عديدة بفيروس (كورونا) فيها.