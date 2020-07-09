عاجل

  • الجيش المصري يعلن تنفيذ مناورة "سرية صاعقة" لـ"القضاء على مرتزقة" على الحدود مع ليبيا

  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري: لا نهدف للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة

  • وزير الإنتاج الحربي المصري:نطمئن شعبنا بأن القوات المسلحة تعمل على مدار الساعة لحماية الدولة

  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري: قواتنا بكافة أفرعها تواصل استعدادها للتصدي لأي تهديد

  • وزير الإنتاج الحربي المصري:لن نسمح بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الغربي

دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات (كورونا) ومناقشات لفرض إغلاق على عدة أحياء

إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات (كورونا) ومناقشات لفرض إغلاق على عدة أحياء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الخميس ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.650 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 34.825 مصابا، بينهم 122 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 348.

هذا وتلتئم اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس (كورونا) مساء اليوم الخميس، لمناقشة فرض إغلاق على أحياء أخرى في أنحاء إسرائيل بسبب اكتشاف حالات إصابة عديدة بفيروس (كورونا) فيها.

وتقع هذه الأحياء في القدس و"بيت شيمش" واللد والرملة وكريات ملاخي ويقطن في معظمها يهود من التيار المتشدد دينياً.

ومن جهته حمل رئيس بلدية اللد يائير رفيفو على الحكومة مدعيا بأنها تفرض إغلاقا على بلدات ضعيفة اقتصادية فقط. 

وتساءل لماذا لا يتم اغلاق رعنانا التي فيها 311 مريضاً؟، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

رئيس المعارضة في إسرائيل يحذر من العنف جراء الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد

رئيس المعارضة في إسرائيل يحذر من العنف جراء الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد

&#34;الصحة العالمية&#34; تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الاستجابة لجائحة فيروس (كورونا)

"الصحة العالمية" تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الاستجابة لجائحة فيروس (كورونا)

تعيين مبعوث روسي جديد للسلام في الشرق الأوسط

تعيين مبعوث روسي جديد للسلام في الشرق الأوسط

إيران: أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس (كورونا)

إيران: أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس (كورونا)

إيداع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من الضباط في الحجر الصحي

إيداع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من الضباط في الحجر الصحي

تقديرات: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تستمر

تقديرات: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تستمر

دونالد ترامب: مقتطفات صادمة من كتاب ماري ترامب عن عمها

دونالد ترامب: مقتطفات صادمة من كتاب ماري ترامب عن عمها

حصيلة جديدة لحالات الإصابة والوفاة بـ (كورونا) بروسيا تجعلها رابع بلد بالعالم

حصيلة جديدة لحالات الإصابة والوفاة بـ (كورونا) بروسيا تجعلها رابع بلد بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

لجان السلامة العامة بالخليل تغلق 12 منشأة غير ملتزمة وتنبه ثمانية أخرى

لجان السلامة العامة بالخليل تغلق 12 منشأة غير ملتزمة وتنبه ثمانية أخرى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

النيابة العامة تصدر بياناً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي

النيابة العامة تصدر بياناً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي

محافظ قلقيلية: يُسمح لمحال الحلويات بكافة فروعها بالعمل السبت والأحد بخدمة التوصيل

محافظ قلقيلية: يُسمح لمحال الحلويات بكافة فروعها بالعمل السبت والأحد بخدمة التوصيل

لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة سلفيت تستكمل جولاتها التفتيشية

لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة سلفيت تستكمل جولاتها التفتيشية

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

منوعات

&#34;إنستجرام&#34; يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

"إنستجرام" يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

&#34;اتصدمت&#34;.. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

"اتصدمت".. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية "التحريض على الفسق والفجور"

عربي

بينهم &#34;الخارجية&#34;.. تعديل حكومي يطيح بستة وزراء في السودان

بينهم "الخارجية".. تعديل حكومي يطيح بستة وزراء في السودان

لماذا تردت الأحوال المعيشية للبنانيين إلى هذا الحد؟

لماذا تردت الأحوال المعيشية للبنانيين إلى هذا الحد؟

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;.. الاتفاق بات صعباً

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق بات صعباً