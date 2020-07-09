رئيس المعارضة في إسرائيل يحذر من العنف جراء الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد





يأتي ذلك مع إعادة فرض القيود لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) وتأخر مساعدات حكومية للعاطلين.



نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن لابيد قوله: "نتحدث مع أشخاص يتزايد يأسهم وغضبهم ويشعرون، عن حق، أن البلد تخلى عنهم في أصعب الأوقات".



وأضاف: "نحاول التعامل بشكل مسؤول... وتهدئة الأمور وأن نقول للناس تعلمون أن العنف ليس هو الحل".



وتابع: "لكن الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم... أتعاطف مع مشاعر الغضب لكني قلق من احتمال اللجوء للعنف نتيجة لهذا الغضب. ما أحاول القيام به هو ألا أشجعه لكن أحذر مما قد يحدث".





ورد لابيد على سؤال عن مدى بُعد إسرائيل عن العنف قائلا: "ليست بعيدة. ليست بعيدة بما يكفي".





يشار إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أمر مجموعة من الشركات هذا الأسبوع بإغلاق أبوابها وألغى بعض معسكرات الأطفال الصيفية مبدداً الآمال في تجاوز آثار مستوى قياسي للبطالة بلغ 21%.



رام الله - دنيا الوطنحذر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد يوم الخميس، من أن الاحتجاجات بسبب تباطؤ الاقتصاد قد تتحول سريعاً إلى العنف.