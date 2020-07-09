إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامه وسط مدينة الخليل.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، حيث اندلعت مواجهات على إثرها.