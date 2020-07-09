فلسطين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، وفاة مواطنة (79 عاماً) من دورا، ومواطن (68 عاماً) من مدينة الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا).



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت صباح اليوم عن وفاة مواطن (59 عاماً)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 27.