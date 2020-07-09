شؤون فلسطينية

النيابة العامة تصدر بياناً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي

النيابة العامة تصدر بياناً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس، بياناً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم القبض على السويطي من قبل جهاز الشرطة بتاريخ 2020/7/7 بعد أن رفض التوجه للشرطة طوعاً وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال حيث تم اتخاذ الإجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به. 

وفيما يلي نص البيان: 

حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإننا نوضح للرأي العام وللمؤسسات والهيئات الحقوقية أن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع (فيسبوك).

وهنا تؤكد النيابة العامة قانونية الإجراءات المتخذة بحقه علماً بأنه ما زلنا في مرحلة التحقيق الابتدائي فقد تم القبض على المذكور من قبل جهاز الشرطة بتاريخ 2020/7/7 بعد أن رفض التوجه للشرطة طوعاً وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال حيث تم اتخاذ الاجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به. 

إننا في النيابة العامة لن نكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون أدلة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" طالبت بالإفراج الفوري عن المواطن السويطي (63 عاماً)، من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمحتجز منذ يوم أمس 7/7/2020 لدى مباحث الخليل.

وكانت الهيئة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قد تلقت شكوى من المواطن السويطي أفاد فيها أن جهاز المباحث العامة قام بالاتصال به من أجل حضوره إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل، إلا أنه رفض الحضور وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه جرى توقيفه أكثر من مرة سابقا.

وأضافت الهيئة: بتاريخ 7/7/2020 حضرت قوة من جهاز الشرطة إلى منزله الكائن في خربة سلامة، ونقلته لنظارة شرطة مباحث الخليل وعرض اليوم الموافق 8/7/2020 على نيابة دورا والتي قامت بتمدد توقيفه 24 ساعة لاستكمال التحقيقات، والمواطن السويطي ناشط ومدون على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفساد.

وقالت الهيئة: إنها ترى أن توقيف المواطن السويطي على خلفية المادة 191 من قانون العقوبات، يخالف حق المواطن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، وتطالب بضرورة الإفراج عنه عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل جائحة (كورونا) ووضع السيد السويطي الصحي. وتكرر الهيئة موقفها الرافض لاستخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة في قضايا للرأي والتعبير.

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