الكيلة: سنكون بالخليل غداً وسنجري جولة ميدانية على مراكز العلاج والحجر والمستشفيات

الكيلة في إحدى مستشفيات الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مساء اليوم الخميس، أنها ستكون يوم غدٍ الجمعة "بين أهلنا في محافظة الخليل".



وأضافت الكيلة: أنها ستجري جولة ميدانية على مراكز العلاج والحجر والمستشفيات، وفق تصريح نشرته الوزارة عبر حسابها على (فيسبوك).



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بمحافظات الضفة الغربية المختلفة.



ومن بين الإصابات الجديدة، 151 في محافظة الخليل.