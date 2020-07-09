"الصحة العالمية" تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الاستجابة لجائحة فيروس (كورونا)

تعمل منظمة الصحة العالمية، على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض (كوفيد-19)، وكذلك استجابة الحكومات لها.



وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت، مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194: إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.



وأضاف تيدروس "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في أيار/مايو بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





رام الله - دنيا الوطن