بينهم "الخارجية".. تعديل حكومي يطيح بستة وزراء في السودان

قبِل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالة ستة وزراء بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل حكومي.



كما أصدر حمدوك وفق بيان حكومي، قراراً بإعفاء وزير الصحة، وكلف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان حمدوك أصدر قراراً يوم الأحد الماضي بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة، وإعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس.



وكتب على حسابه بموقع (تويتر)، أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة.



رام الله - دنيا الوطن