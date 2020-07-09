تعيين مبعوث روسي جديد للسلام في الشرق الأوسط

المبعوث الروسي الجديدة لعملية السلام بالشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، تعيين نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، لمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.



وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: إن سافرونكوف (56 عاما) الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة، سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، الرامية للتوصل إلى تسوية مستدامة وعادلة للنزاع الفلسطيني- الاسرائيلي والعربي-الاسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتخرج سافرونكوف من جامعة موسكو للعلاقات الدولية عام 1990 وعمل في أعوام 1991-1995 بسفارة موسكو في تونس، حيث كان معنيا بالاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد وفاة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين عام 2017، تولى سافرونكوف مؤقتا رئاسة البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية، ويجيد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب الروسية.