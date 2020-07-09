محافظ قلقيلية: يُسمح لمحال الحلويات بكافة فروعها بالعمل السبت والأحد بخدمة التوصيل



وأضاف وفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، بأن محال الحلويات بكافة فروعها، ستلتزم بالعمل وفق شروط السلامة والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة.



وجدد التأكيد على منع إقامة حفلات الأعراس وحفلات التوجيهي وبيوت العزاء وتمنع التجمعات بكافة أشكالها وإلغاء كافة اشكال الاحتفالات.





رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم الخميس، أنه يسمح لمحال الحلويات بكافة فروعها بالعمل يومي السبت والأحد 11 و12 تموز/يوليو، وفقط بخدمة التوصيل، تزامناً مع نتائج الثانوية العامة.