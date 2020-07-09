لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة سلفيت تستكمل جولاتها التفتيشية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بتوجيه من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، استكملت لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة سلفيت اليوم، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشأت الصناعية في المحافظة حيث تم استهداف الاسواق والمحلات التجارية وبعض المنشآت الصناعية في مدينة سلفيت وبلدتي مسحة والزاوية، للتاكد من التزام المواطنين والتجار والعاملين بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).



خلال الجولة تم توعية المواطنين بأهمية تطبيق ما ورد في البروتوكول الصحي الصادر عن جهات الاختصاص للحد من انتشار وباء (كورونا) وحفاظا على سلامة وصحة الجميع واستمرار عجلة الاقتصاد في المحافظة، حيث تم تحرير 14 مخالفة شملت المنشئآت الصناعية والافراد غير الملتزمين بالبروتوكول الصحي وحثهم على ضرورة التقيد بالاجراءات القانونية.



جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات والزيارات التفقدية التي تنفذها لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة في كافة بلدات وقرى المحافظة.