"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تمديد التسجيل الكترونياً للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020 حتى مساء يوم الخميس الموافق 16/7/2020، تسهيلاً على الطلبة وحفاظاً على سلامتهم.



وأوضحت الوزارة أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، بإمكانهم التسجيل للدورة الحالية من الامتحان من خلال الرابط www.shamel.cap.edu.ps ، مشيرةً إلى أن الطلبة الذين سجلوا سابقاً في كلياتهم لا داعي لأن يسجلوا إلكترونياً.



ومن المقرر أن يعقد الجزء النظري من الامتحان يومي الاثنين والثلاثاء ( 24 - 25 /8 /2020)، على أن يعقد الجزء العملي أيام الأربعاء والخميس والسبت ( 26- 27- 29 / 8 /2020).