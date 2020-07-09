شؤون فلسطينية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية
طوباس مغلقة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
جرى اليوم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الخميس، توقيع وثيقة شرف وطنية بحضور المحافظ اللواء ركن يونس العاصي،  بخصوص تجمعات الأعراس وإلغاء بيوت العزاء، والالتزام بالإجراءات الوقائية، تلبية لنداء رئيس الوزراء محمد اشتية.

كما حضر حفل التوقيع، قادة الأجهزة الأمنية وأمين سر حركة فتح محمود صوافطة، وممثلو فصائل العمل الوطني ولجان الإصلاح وممثلو العشائر، بالإضافة إلى الغرفة التجارية ورؤساء البلديات والمجالس المحلية ولجنة المخيم.


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