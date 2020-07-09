توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية





كما حضر حفل التوقيع، قادة الأجهزة الأمنية وأمين سر حركة فتح محمود صوافطة، وممثلو فصائل العمل الوطني ولجان الإصلاح وممثلو العشائر، بالإضافة إلى الغرفة التجارية ورؤساء البلديات والمجالس المحلية ولجنة المخيم.









رام الله - دنيا الوطنجرى اليوم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الخميس، توقيع وثيقة شرف وطنية بحضور المحافظ اللواء ركن يونس العاصي، بخصوص تجمعات الأعراس وإلغاء بيوت العزاء، والالتزام بالإجراءات الوقائية، تلبية لنداء رئيس الوزراء محمد اشتية.