شؤون فلسطينية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي
رام الله - دنيا الوطن
قال رياض العطاري، وزير الزراعة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي ترأسه فلسطين منذ العام 2018-2020: "ان إعلان صفقة القرن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر 2017، قد ادخل الصراع العربي الاسرائيلي مرحلة جديدة تستند على خرق الشرعية الدولية ودعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإعطاءها الضوء الأخضر بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، بما يعني ذلك ليس المس بمستقبل الدولة الفلسطينية فحسب وإنما المس باستقرار المنطقة بالتحديد هذا الاحتلال الذي لم يرسم حدودا لدولته حتى اللحظة, والذي يسعى للوصول الى مصادر الثروات العربية نظرا لطبيعته الكولونيالية والتوسعية.

جاء ذلك، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المجلس الدورة (51) المنعقدة افتراضيا، مشيراً إلى أن هدف الضم ليس المقصود منه السيطرة على هذه المساحات،لأنها محتلة منذ عام 1967،ومسيطر عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي،وإنما المقصود هو اسقاط صفة الاحتلال عن هذه الأراضي

وقدم العطاري التحية لكل الدول العربية التي أعلنت موقفها بالإجماع على رفض هذا المشروع التصفوي، وكذلك لدول بالعالم التي اعتبرت هذه الخطوة مساس بالقانون والشرعية الدولية .

وأكد وزير الزراعة أن الآلية التي يعقد بها اجتماع المجلس التنفيذي في دورته العادية الحادية والخمسين والتي انعقدت افتراضيا بمشاركة أعضاء المجلس من الوزراء العرب،ان هذا الاجتماع يعكس بالأساس صعوبة الحالة التي أصابت العالم بالعجز والشلل بسبب جائحة "كورونا"، فحركة الحياة أصيبت بالشلل بما في ذلك عجلة الاقتصاد، ويبدو أن الاستخلاص الاهم من هذا الواقع هو إجراء مراجعة لعمل كل المنظومة الدولية بكل مكوناتها .

فأصبحت الاولوية, سواء للدولة او الفرد او الاسرة تتمثل بعنصرين هما: الصحة والغذاء, ولذلك بادرت كل الحكومات ومنها الحكومة الفلسطينية بالتركيز على اقتصاديات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية .

كما أكد العطاري على أهمية أن تدعم الإدارة العامة للمنظمة في توجهها الحالي نحو تطوير البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي, ليصبح برنامجا مستداما يركز على السلع الغذائية الإستراتيجية واستدامتها.

وقال العطاري "نحن في مثل هذه الظروف مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كبلدان عربية أن نبذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي والسمكي بما يكفل, الرفع من إنتاجنا الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجات بلداننا من المواد الأساسية الضرورية".

بالإضافة إلى تنسيق الجهود في مكافحة الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية,لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية وعلى الثروة الحيوانية,اضافة الى التقلبات المناخية و ظاهرة التصحر التي تستدعي منا التعاون من أجل التقليل من آثارها.

وأشار الوزير العطاري إلى أن أحد الاستخلاصات الرئيسية التي برزت في ظل جائحة كورونا والتي ارى من الضرورة أخذها بعين الاعتبار "هي حاجتنا إلى تمكين المزارعين والمنتجين من الوصول للخدمات التي تقدمها وزارات الزراعة في البلدان
العربية باستخدام وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا ITووسائل الزراعة الرقمية بحيث تشمل رقمنة خدمات الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات والتسويق إضافة إلى طرق التجارة الإلكترونية" .

وأضاف وزير الزراعة ،نحن في فلسطين بذلنا ولازلنا جهودا جبارة للحفاظ على استدامة المنتج الزراعي خلال هذه الجائحة،واستدامة وصول المنتجات الزراعية الى الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار معقولة مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على السلاسل الغذائية الزراعية،واثبت القطاع الزراعي أنه الحجر الاساس في منظومة الأمن الغذائي في ظل فيروس (كورونا) وفيروس الاحتلال الإسرائيلي .


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