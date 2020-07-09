محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): إنه بناءً على تعليمات المحافظ جهاد أبو العسل يمنع منعاً باتاً إقامة حفلات الأعراس والخطوبة وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني وأي شكل من أشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.





وأعرب أبو العسل عن أمله من المواطنين الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص لتجنيب محافظتنا انتشار الفيروس، وإبقاء عدد الإصابات في أضيق الحدود.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني.