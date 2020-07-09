شؤون فلسطينية

قيادي بـ"المنظمة": دعونا الجمعية العامة لجلسة لأجل تشكيل ائتلاف دولي للتصدي للضم

قيادي بـ"المنظمة": دعونا الجمعية العامة لجلسة لأجل تشكيل ائتلاف دولي للتصدي للضم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت على أهمية إعلان بعض دول العالم نيتها اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لما سيشكل ذلك رادعا لدولة الاحتلال من أجل وقف اجراءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار في تصريح له، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن القيادة الفلسطينية تثمن المواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في العالم الذين أكدوا بأنهم لن يعترفوا بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بدون اتفاق طرفي الصراع، وتمسكهم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت رأفت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو تحاول وبدعم من الإدارة الامريكية خداع المجتمع الدولي بالتلاعب بتوقيت ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي قد حددت مطلع هذا الشهر كبداية للضم وأرجأته نتيجة التداول الذي تجريه داخل اروقتها، وأشار إلى حكومة الاحتلال قد تُقدم على الضم لبعض المناطق في الضفة الغربية والتي قد تتضمن عدد من المستعمرات الاستيطانية وتحديداً في المنطقة المحيطة بمنطقة القدس الشرقية المحتلة نهاية الشهر الحالي.

وقال: "إن الموقف الفلسطيني الذي أعلن عنه السيد الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من أيار الماضي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "بأن فلسطين في حل من الاتفاقيات والتفاهمات سواء مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو مع الإدارة الأمريكية بما فيها الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية" قد دخل حيز التنفيذ ولا تراجع فلسطيني عنه وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية أمس".

وأكد على أن اللجنة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تواصل جهودها من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذا ما أكد عليه الرئيس خلال الحديث الهاتفي ما بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشدد على أن التواصل دائم مع الاتحاد الأوربي والعديد من دول العالم سواء الصين او اليابان والدول الافريقية والدول الإسلامية والعربية ودول أمريكا اللاتينية لذات الشأن.

وطالب رأفت كل الدول التي ترفض الضم أن لا تكتفي بمجرد رفض الضم لفظيا، بل أن تتخذ إجراءات فاعلة وفرض عقوبات على إسرائيل سواء من كل دولة على حدة أو في المؤسسات الدولية لإرغام دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وفي نهاية تصريحه دعا رأفت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف بها، مشيراً إلى أنه تم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة خاصة من أجل تشكيل ائتلاف دولي ضد إقدام إسرائيل على الضم ولفرض عقوبات عليها، وأنه سيتم التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن في إطار الجهود للتصدي للإجراءات الإسرائيلية على الصعيد الدولي.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

"الاقتصاد" تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

"الاقتصاد" تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

منوعات

&#34;إنستجرام&#34; يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

"إنستجرام" يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

&#34;اتصدمت&#34;.. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

"اتصدمت".. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية "التحريض على الفسق والفجور"

عربي

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;.. الاتفاق بات صعباً

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق بات صعباً

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا

مسؤولة الشؤون الإنسانية في اليمن تُحذّر من خطر مجاعة جديد

مسؤولة الشؤون الإنسانية في اليمن تُحذّر من خطر مجاعة جديد