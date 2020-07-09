مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)









رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد مجدلاني، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن دولة فلسطين تواجه وباء فايروس (كورونا) واثاره الاجتماعية والاقتصادية، وفيروس الاحتلال واجراءاته العنصرية والفاشية التي تعمل وبدعم وشراكة من ادارة ترامب على تنفيذ مخططات الضم، لكن ارادة شعبنا سوف تنتصر على وباء الاحتلال بمساندة ودعم اصدقاء دولة فلسطين وشعبها".وأضاف دمجدلاني خلال اسقباله اليوم بمكتبه بمدينة رام الله رئيسة بعثة فنلندا المعتمدة لدى دولة فلسطين اناكيسا هايكنن: "إن ضم الاحتلال للاراضي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن حالة الرفض الدولية له باعتباره يقوض حل الدولتين ، يجب أن تنتقل الى خطوات متقدمة بفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، والاعتراف بدولة فلسطين".وثمن المواقف الداعمة والعلاقات التي تربط بين الدولتين والشعبين الفلسطيني والفنلندي، قائلا نتطلع لاستمراها ولتنسيق الجهود السياسية، وعلى مواصلة دعم قضية شعبنا، لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، ودعم حل الدولتين ، لضمان استقرار وامن منطقة الشرق الاوسط.وقدم مجدلاني للسفيرة هايكنن هدية تذكارية فلسطينية لمناسبة انتهاء مهمة عملها بدولة فلسطين، مثمنا دورها خلال فترة عملها سفيرة لفلندا في دولة فلسطين، وتمنى لها التوفيق في مهمتها الجديدة كسفيرة لفنلندا فى دولة موزامبيق.ومن جانبها أكدت السفيرة هايكين على الاعتزاز بالعمل في دولة فلسطين، وعلى عمق العلاقات بين الشعبين والدولتين وأن موقف بلادها مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك،وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة.