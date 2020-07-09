إيران: أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس (كورونا)

سجلت إيران اليوم الخميس، 221 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالفيروس منذ أن تفشي في البلاد، في شباط/فبراير الماضي، إلى 12305 حالات.





ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 250458 إصابة.



وأعلن الرئيس حسن روحاني عن إجراءات جديدة يوم السبت في محاولة للحد من تجدد تفشي الفيروس، وقال إن الإيرانيين الذين لا يضعون أقنعة سيُحرمون من خدمات الدولة وسيتم إغلاق أماكن العمل التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية.





رام الله - دنيا الوطن