محافظة نابلس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء خمس حالات





والإصابات وفق بيان نشرته المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة كالتالي، "دير الحطب" 1، "جوريش"، 1، و"بيت فوريك"، 1، ليصبح المجموع 200 حالة حتى الآن.



وأكدت المحافظة أنه تم تسجيل خمس حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وهناك حالة واحدة في العناية المكثفة ومتصلة بجهاز التنفس الاصطناعي.



وأضافت: أن طواقم صحة بلدية نابلس قامت بتعقيم جميع مداخل ومحيط إسكان الجامعة في "المعاجين" بالاضافة لجميع محلات السوبر ماركت في المنطقة، كما تم تعقيم محيط ومداخل عمارة ناصر سنتر في رفيديا ومحيط محطة الفرز الغربي ومحيط ومداخل فندق القصر.



وأهابت المحافظة بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، كما ونهيب باصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة ابناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة نابلس اليوم الخميس، تحديثاً للحالة الوبائية في محافظة نابلس، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا).