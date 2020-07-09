شؤون فلسطينية

محافظة نابلس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء خمس حالات

محافظة نابلس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء خمس حالات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة نابلس اليوم الخميس، تحديثاً للحالة الوبائية في محافظة نابلس، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

والإصابات وفق بيان نشرته المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة كالتالي، "دير الحطب" 1، "جوريش"، 1، و"بيت فوريك"، 1، ليصبح المجموع 200 حالة حتى الآن.

وأكدت المحافظة أنه تم تسجيل خمس حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وهناك حالة واحدة في العناية المكثفة ومتصلة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأضافت: أن طواقم صحة بلدية نابلس قامت بتعقيم جميع مداخل ومحيط إسكان الجامعة في "المعاجين" بالاضافة لجميع محلات السوبر ماركت في المنطقة، كما تم تعقيم محيط ومداخل عمارة ناصر سنتر في رفيديا ومحيط محطة الفرز الغربي ومحيط ومداخل فندق القصر.

وأهابت المحافظة بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، كما ونهيب باصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة ابناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

قيادي بـ&#34;المنظمة&#34;: دعونا الجمعية العامة لجلسة لأجل تشكيل ائتلاف دولي للتصدي للضم

قيادي بـ"المنظمة": دعونا الجمعية العامة لجلسة لأجل تشكيل ائتلاف دولي للتصدي للضم

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

الزعنون يوجه رسائل شكر للبرلمانات بأوروبا وأمريكا اللاتينية التي عارضت خطة الضم

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقيع وثيقة شرف وطنية بمحافظة طوباس بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

العطاري: نحن أمام تحدٍ يتمثل بوضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

محافظ أريحا يصدر قراراً بشأن إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء والاستقبالات والتهاني

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

فروانة: الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

مجدلاني: ارادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال و(كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

"الاقتصاد" تغلق 38 محالاً تجارياً وتحيل 25 مخالفاً للنيابة العامة

منوعات

&#34;إنستجرام&#34; يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

"إنستجرام" يرد على بيلا حديد بعد حذف منشورها عن فلسطين‎

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

لماذا رفضت أيشواريا راي فيلمًا مع ويل سميث؟

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي عاش بالسرطان 25 عاماً ولم يمت به

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

&#34;اتصدمت&#34;.. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

"اتصدمت".. هنا الزاهد تكشف موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

كادت تفقد جنينها.. مذيعة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

آلام مبرحة تستدعي علاج أحمد فهمي بفرنسا

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

تطورات جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها.. مفاجأة تقلب الأحداث

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

جاسم النبهان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويدخل المستشفى

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية "التحريض على الفسق والفجور"

عربي

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

بينهم مصري وسعودي: ثمانية متنافسين على رئاسة منظمة التجارة العالمية

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;.. الاتفاق بات صعباً

تفاصيل يوم جديد من مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق بات صعباً

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض مساعدات سوريا

مسؤولة الشؤون الإنسانية في اليمن تُحذّر من خطر مجاعة جديد

مسؤولة الشؤون الإنسانية في اليمن تُحذّر من خطر مجاعة جديد