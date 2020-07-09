شؤون فلسطينية

غنام تبحث مع مدير "الصحة العالمية" بفلسطين دور محافظة رام الله بمواجهة (كورونا)

غنام تبحث مع مدير "الصحة العالمية" بفلسطين دور محافظة رام الله بمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس في مكتبها مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين د.جيرالد روكنشوب، وبحثت معه آخر تطورات الحالة الوبائية ودور المحافظة في مواجهة جائحة (كورونا)، بحضور مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سلمان.

ووضعت المحافظ غنام الدكتور جيرالد بصورة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الفيروس في المحافظة، مؤكدة أنه ومنذ تسجيل أول اصابة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بالتشاور والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة استناداً إلى حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس محمود عباس.

وشددت على أن فلسطين حالة استثنائية عن باقي دول العالم نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فنحن نواجه وباء (كورونا) ووباء الاحتلال في الوقت ذاته، مشيرة إلى أن الاحتلال يضاعف من مضايقاته و اعتداءاته على أبناء شعبنا في الآونة الاخيرة.

وأطلعت المحافظ غنام جيرالد على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والقلق المتواصل من تفشي فيروس كورونا بينهم لدى أهاليهم، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها السجان بحقهم، داعية الصحة العالمية وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها لإنقاذ أسرانا.

وبينت د.غنام أن المحافظة تكفلت باحتياجات مراكز العناية الاحترازية ومتابعتها بشكل دقيق خلال الموجة الاولى، وتوفير معدات ووسائل الوقاية من الكمامات والمعقمات ووجبات الطعام لكافة النزلاء والطواقم الطبية العاملة فيها بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرة الى أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص لمنع تفشي (كورونا).

بدوره شكر د. جيرالد روكنشوب المحافظ غنام على الاستقبال، مشيداً بجهودها وجهود الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية لمنع تفشي فيروس (كورونا)، مؤكداً على دور المحافظين في مواجهة هذه الجائحة خاصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء كرمت المحافظ غنام د.جيرالد و د.رند سلمان، موجهة شكرها لمنظمة الصحة العالمية على جهودها للحد من انتشار الفيروس في فلسطين، مؤكدة الاستعداد للتعاون مع الصحة العالمية لمتابعة الحالة الصحية في المحافظة .



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