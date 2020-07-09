محافظ جنين يصدر قراراً بشأن محلات الحلويات في المحافظة





وأكد أن السماح سيكون شريطة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وعدم استقبال الزبائن داخل المحل (البيع للخارج فقط ).



وستتم دراسة إعادة تشغيل قطاعات أخرى في الأيام القادمة في حال لم يطرأ تغيير على الحالة الصحية المتعلقة بفيروس (كورونا) في المحافظة، وفق بيان لصفحة المحافظة على الانترنت.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، السماح لمحلات الحلويات بالعمل ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة الموافق ما بين الثامنة صباحاً والثامنة مساءً.