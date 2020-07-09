شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يشدد على حظر استخدام المفرقعات والاحتفالات والالتزام أثناء الاحتفال بنتائج "التوجيهي"

محافظ سلفيت يشدد على حظر استخدام المفرقعات والاحتفالات والالتزام أثناء الاحتفال بنتائج "التوجيهي"
رام الله - دنيا الوطن
هنأ محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل طلبة الثانوية العامة الناجحين وذويهم في محافظة سلفيت بامتحان الثانوية العامة للعام 2020؛ متمنيا لهم التفوق والتقدم في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدا على أهمية العلم والتعليم في بناء اسس الدولة الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وشدد على الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لما ورد من قرار الرئيس بشأن إجراءات السلامة العامة الوقائية والتعليمات الصادرة عن ورئيس الوزراء لمواجهة انتشار وباء (كورونا).

كما وأشاد كميل بجهود وزارة التربية والتعليم ومديريتها في محافظة سلفيت التي عملت ليلا ونهارا من أجل انجاح سير العملية التعليمية وامتحانات الثانوية العامة على مدار الفترة الماضية.

هذا وشدد المحافظ كميل على حظر استخدام المفرقعات خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، متمنياً على من وفر مبلغا لشراء المفرقعات ان يتصدق به على الفقراء بدلا من ان يذهب هباء منثورا او ان يتحول الفرح لنكسه ، قائلا: "كل عام يصاب الكثيرين نتاج هذه المفرقعات المزعجه والضارة".

وأضاف: أنه سيتم إغلاق أي محل تجاري يبيع هذه المفرقعات ويتم تحويل صاحبه للقضاء.

كما وتحظر التجمعات واقامة الحفلات عملا بمبدأ عدم الاختلاط وقاية من الفيروس آملا من أبناء المحافظه الاحبه تفهم الاجراءات الهادفه لحمايتكم وحماية ابناءكم.

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