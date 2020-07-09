القواسمي: نعمل مع حماس كما كنا في الانتفاضة الأولى

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خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث الرسمي باسمها: إن الفعاليات التي تُقيمها حركة فتح، ضد "الضم" و(صفقة القرن)، ليست مجرد ردات فعل أو أنها فعاليات مؤقتة، بل منهج مستمر ضمن برنامج المقاومة الشعبية.



وأكد القواسمي لـ"دنيا الوطن"، أن مهرجان يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة البيرة، سيكون حافلًا، وهو مهرجان شعبي ورسمي ودبلوماسي، وسيتحدث به رؤساء وزعماء سابقون بدول العالم، مضيفًا: "الآن نحن نُكرس مع حركة حماس والفصائل والقوى الأخرى الوحدة الوطنية الميدانية، ضمن برنامج تصعيد المقاومة الشعبية".



وأوضح أن الاتصالات ما بين حركته وحركة حماس، شبه يومية، ويوجد تنسيق عالٍ، لتصعيد المقاومة الشعبية، ضمن برنامج واحد، كما كان سائدًا في الانتفاضة الأولى، تحت شعار (لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني)، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية، ويُعطي الشعب الفلسطيني مناعة لمواجهة الصفقة ومخطط الضم، فرؤية الفصائل موحدة تحت علم واحد، يقوي شوكة الشعب.



وأضاف القواسمي: "في النهاية حركة حماس، هي حركة فلسطينية، ونحن وهم استخلصنا العبر من التجارب السابقة، وأن الكل خاسر جراء المناكفات، كما أن غزة والضفة والقدس والجميع مستهدف، ونحن وحماس قدمنا خيرة قادتنا من أجل الوطن، ولا يوجد ما نختلف عليه، وهناك الكثير مما نتفق عليه".



وختم القواسمي، حديثه، بالتأكيد على أن حركته ترفض الانقسام جملة وتفصيلًا، وتمد يدها دائمًا لحماس وللجميع لتكريس الوحدة الوطنية، والمقاومة الشعبية، مبينًا أن الكل مشارك في القرارات والحوارات مفتوحة مع كل الفصائل، والجميع يلتقي في الميدان.