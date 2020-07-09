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إيداع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من الضباط في الحجر الصحي

إيداع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من الضباط في الحجر الصحي
رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وعدد من الضباط الآخرين سيخضعون للحجر الصحي؛ لاختلاطهم بضابط الأسبوع الماضي، اتضح اليوم، أنه مصاب بفيروس (كورونا).

وفي وقت سابق، حدث خلل خطير في مروحية كوخافي، حيث قالت القناة 12: إن خللًا حدث في محرك من أصل 2 توقف عن العمل بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر (كنيست) إلى إحدى قواعد الجيش.

وأوضحت: أنه خلال محاولة السيطرة، أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي من ارتفاع 100 قدم حتى وصلت لحوالي 30 متراً من الأرض.

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