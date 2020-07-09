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افتتاح خط سكة حديد جديد فائق السرعة في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين

رام الله - دنيا الوطن
تم افتتاح خط سكة حديد جديد فائق السرعة يربط مدينتي آنشون وليوبانشوي في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين يوم الأربعاء.

وغادر القطار "جي 2954" من محطة ليوبانشوي في الساعة
7:03 صباح الأربعاء متوجها إلى محطة قوانغتشو الجنوبية، مستهلا لعملية تشغيل الخط، حسبما ذكر مصدر في شركة تشنغدو التابعة لمجموعة السكك الحديدية الصينية.

ويربط خط نقل الركاب الذي يمتد على طول 125 كيلومترا
مدينة ليوبانشوي بشبكة السكك الحديدية الوطنية عالية السرعة. ووفقا للمصدر، خلال الفترة الأولى من التشغيل، سيتم تشغيل 10 أزواج من القطارات فائقة السرعة بين ليوبانشوي والمدن بما في ذلك شانغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وتشونغتشينغ.

ويتم إنشاء ثماني محطات على طول الخط، ويستغرق أسرع
قطار ساعة وتسع دقائق فقط للسفر من مدينة قوييانغ، حاضرة المقاطعة إلى ليوبانشوي.

يذكر أن تشغيل خط آنشون - ليوبانشوي للسكك الحديدية
عالية السرعة، وهو أول خط سكة حديد بين المدن بسرعة 250 كيلومترا/ساعة في مقاطعة قويتشو، يتمتع بأهمية بالغة في تعزيز التبادل الاقتصادي الإقليمي وتنمية السياحة وتعزيز جهود التخفيف من حدة الفقر في المنطقة.

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