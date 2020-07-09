خبير صينى مشهور يتشارك تجارب مكافحة كورونا مع خبراء قطريين

كما جرى خلال الجلسة تبادل الآراء مع المشاركين القطريين بشأن الوقاية من مرض (كوفيد-19) والسيطرة عليه وفحصه وتحليله والرعاية السريرية وتطوير اللقاحات والإدارة الاجتماعية وغيرها.

رام الله - دنيا الوطنعقد تشونغ نان شان، خبير الجهاز التنفسي الصيني الشهير، اليوم (الأربعاء) جلسة عبر الفيديو مع خبراء من وزارة الصحة القطرية لتبادل تجارب مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).شارك في الجلسة كل من سفير الصين لدى قطر تشو جيان، والعديد من الخبراء من المستشفى الأول التابع لجامعة قوانغتشو الطبية.ومن جانب قطر، شارك مساعد وزير الشؤون الصحية القطرية الدكتور صالح المري وأعضاء فريقه من الخبراء الطبيين.وخلال الجلسة، استعرض تشونغ نان شان، تجارب الصين في الوقاية من مرض (كوفيد-19) ومكافحته وعلاجه واستخدام التقنية والتكنولوجيا الجديدة للفحص.وقال السفير تشو جيان خلال الجلسة، إن الصين وقطر صديقان وشريكان جيدان، وفي مواجهة المرض يتضامن الجانبان الصينى والقطرى ويتشاركان القدر ويساعدان بعضهما البعض ويتغلبان على الصعوبات معا، مما يدل على التقاليد الجميلة للبلدين اللذين يتقاسمان المصاعب معا.وأشار الى أن قطر تمر حاليا بمرحلة جوهرية في مكافحة المرض، ويشعر الجانب الصيني بنفس الشيء بالنسبة لشعب قطر الذي يعاني من المرض، وهو على استعداد لبذل قصارى جهده لمساعدة قطر على التغلب عليه في أقرب وقت ممكن.وأوضح السفير تشو أن اجتماع اليوم يعتبر تجسيدا كاملاً للطرفين اللذين يعملان معا لمكافحة المرض كما أكد أن سفارة الصين لدى قطر ستواصل تعزيز التبادلات والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الوقاية من الأوبئة والرعاية الطبية والمجالات الأخرى.من جانبه، أعرب الدكتور صالح المري عن تقديره لاتخاذ الصين إجراءات حاسمة وقوية للوقاية من المرض، والسيطرة عليه في وقت قصير.وشكر المري تشونغ نان شان على تخصيص الوقت لحضور تلك الجلسة.