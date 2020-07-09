شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" بالقدس بالاتصال بـ "العالول" وشخصيات أخرى

الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" بالقدس بالاتصال بـ "العالول" وشخصيات أخرى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، للتحقيق.

وقالت صحيفة (الحياة الجديدة): إنه بعد ساعات من الاستجواب والتحقيق سلمته قرارا عسكريا صادر عن ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يقضي بمنعه من الاتصال والتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات تنظيميه ووطنيه لمدة ستة شهور بدعوى قيام بنشاطات باسم السلطه الوطنيه الفلسطينيه وتشكيل خطر على امنهم، وعلى رأسهم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

ويأتي هذا القرار ياتي بعد سلسلة قرارات اتخذت بحقه من بينها ابعاده عن المسجد الاقصى وابعاده عن البلدة القديمة ومحيطها وفرض الاقامة الجبرية والحبس المنزلي لعدة مرات بفترات متفاوتة عليه وشمل القرار التعسفي الاخير نائب رئيس حركة فتح ومحافظ القدس واعضاء مجلس ثوري لحركة فتح ومجلس تشريعي ورئيس وحدة القدس في الرئاسة واعضاء مجلس تشريعي سابقين واعضاء اقليم وامناء سر مناطق وكوادر تنظيمية  في حركة فتح.

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