نقابة مربي الدواجن: سنعلن الإضراب عن بيع الدجاج بعد وصول سعر الكيلو 7 شواكل

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال رئيس نقابة مربي الدواجن، مروان الحلو: إنهم بصدد البدء بخطوات احتجاجية بعد الانخفاض الملحوظ، الذي طرأ على أسعار الدواجن في قطاع غزة، حيث وصل سعر كيلو الدجاج إلى 7 شواكل.



وأضاف الحلو لـ"دنيا الوطن": إنهم دعوا كبار مربي الدواجن والمزارعين؛ لإعلان الإضراب عن بيع وتسويق الدجاج اللاحم بأسواق قطاع غزة؛ لمطالبة الحكومة ووزارة الاقتصاد بالتدخل لحمايتهم من تدني الأسعار، وتكبدهم خسارة، والتدخل في وقف تغول بعض شركات توريد الأعلاف في أسعار الأعلاف، ومراقبة أسعار الأعلاف من الحكومة.



وأوضح، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن خمس شركات هي التي تتحكم بأسعار الأعلاف بغزة، فسعر الطن الواحد 2000 شيكل، وهي تبيعه بسعر 2600 شيكل، لاسيما وأن النقابة تستورد 20 ألف طن، ما يعني أن صاحب المزرعة غير قادر على سداد الفرق، متابعًا: "ومن غير المعقول، أن سعر تكلفة الكيلو الواحد من الدجاج 9 شواكل ويبُاع بـ 7 شواكل.



وتساءل الحلو، هل يجوز أن يتحكم أسعار الأعلاف كما يشاؤون دون رقيب، وهل معقول أن يربح التاجر بالطن 600 شيكل، ولماذا لا يكتفي بربح 200 شيكل، ويدع المزارع يستفيد، مضيفًا: "لسنا ضد أن ترخص أسعار الدواجن، أو حتى أن يصل سعر الكيلو 7 شواكل، بل نحن موافقون على هذه الأسعار، ولكن على تاجر الأعلاف أن يربح بالمعقول، وعلى الحكومة أن تُراقب أسعار الأعلاف، كما تراقب أسعار الأسمنت والدقيق.



وشدد رئيس نقابة مربي الدواجن، على أن للمزارعين تعويضات حروب لدى الحكومة تقدر بـ 300 إلى 350 مليون دولار، فأقل مزارع له حقوق تتجاوز 100 ألف دولار، وفي المقابل نصف مربي الدواجن محبوس على ذمم مالية، إضافة إلى أن النصف الآخر لا يبيتون في منازلهم، وإنما في مزارعهم، هربًا من قرارات الحبس الصادرة بحقهم.