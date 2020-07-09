أبو حمزة: العدو فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية ضد المقاومة

قال الناطق باسم (سرايا القدس) أبو حمزة: إننا مدينون بكل الفضل لتضحيات أسرانا وجرحانا ولدماء الشهداء، مؤكداً على فشل العدو بتحقيق أهدافه، رغم الحرب الخفية والعلنية ضد المقاومة في قطاع غزة، وأننا اليوم أكثر عدةً وعتادًا وحضورًا بالميدان، كما عَهدنا أبناء شعبنا، وأمتنا على الدوام.







وأكد أبو حمزة في تغريدات له: لقد قمنا في معركة (البنيان المرصوص)، وعلى مدار واحد وخمسين يوماً بقصف غلاف غزة والمدن المحتلة الكبرى، حتى وصلت نيراننا إلى مدينة نتانيا المحتلة، اليوم وبعد 6 سنوات، أصبح شعاعنا يصل كل فلسطين المحتلة، بمرافقها ومنشآتها الحساسة.





وتابع تمر علينا ذكرى معركة (‎البنيان المرصوص) البطولية والتي جسدت خلالها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المعنى الحقيقي للوحدة الميدانية والتضحية والقتال دفاعًا عن الأرض والإنسان.





ووجه التحية إلى أبناء شعبنا الصامد الصابر في مناطق المواجهة كافة، والذي تعرض للقهر والتنكيل وما زال يدفع الضريبة معنا ويمدنا بالعزم والقوة على مواصلة طريق التحرير.





وختم قائلاً: ‏تأتي ذكرى معركة (البنيان المرصوص) تزامنًا مع ما يسمى قرار الضم الاستعماري الصهيوني؛ وعليه فإننا نتابع عن قرب كل المجريات على الأرض، ونؤكد أننا حاضرون بكل ما أوتينا من قوة حماية لأرضنا وشرفنا.

رام الله - دنيا الوطن