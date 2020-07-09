الشرطة تُنظم حملة تعقيم بمخيم الجلزون في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الشرطة، اليوم، حملة تعقيم للحد من انتشار فيروس (كورونا) في مخيم الجلزون، التابع لمحافظة رام الله والبيرة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبالتعاون مع شرطة الحراسات، تم تنظيم حملة لتعقيم الممرات والشوارع والمرافق العامة في مخيم الجلزون.
وأضافت: أن هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في محافظة رام الله، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
وقد لاقت هذه الحملة، رضا المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما تقوم به الشرطة من إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.
نظمت الشرطة، اليوم، حملة تعقيم للحد من انتشار فيروس (كورونا) في مخيم الجلزون، التابع لمحافظة رام الله والبيرة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبالتعاون مع شرطة الحراسات، تم تنظيم حملة لتعقيم الممرات والشوارع والمرافق العامة في مخيم الجلزون.
وأضافت: أن هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في محافظة رام الله، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
وقد لاقت هذه الحملة، رضا المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما تقوم به الشرطة من إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.
التعليقات