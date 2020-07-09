محافظ بيت لحم يُحذّر من ازدياد عدد المصابين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذر محافظ بيت لحم كامل حميد، من ازدياد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

والصحية، مبيناً أن الإصابات متوزعة على 18 موقعاً.



وأضاف حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أنه يجري العمل على تشكيل لجان شعبية، ترأسها الهيئات المحلية من أجل تنفيذ خطط الحكومة المتعلقة بمنع تفشي فيروس (كورونا)، إضافة إلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.