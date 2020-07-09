الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد ، بعد إجراء 53 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت صحة غزة في تقريرها اليومي، حول فيروس (كورونا): إن إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 13025 عينة، منها 12953 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.



أوضحت، أن هناك 11 حالة نشطة، ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل، بينما تم نقل 18 حالة تماثلت للشفاء إلى مراكز الحجر، لاستكمال مدة الحجر، وتم عمل خروج تحسن لـ 42 حالة فيما سجل القطاع حالة وفاة واحدة فقط.